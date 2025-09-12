Colombia atraviesa uno de los picos más intensos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los últimos años, con un incremento del 19,6 % en atenciones médicas y un 25,7 % en hospitalizaciones respecto al mismo periodo de 2024, según el más reciente Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. En lo corrido del año, ya se superan los 2,2 millones de consultas por enfermedades respiratorias como gripa, bronquitis, neumonía, influenza y virus sincitial respiratorio.

La situación ha encendido las alarmas en el sector salud, especialmente por el riesgo que representa para grupos vulnerables como niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, personas con enfermedades crónicas, gestantes y pacientes inmunocomprometidos. Ante este panorama, los expertos recomiendan completar los esquemas de vacunación disponibles a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que ofrece dosis clave como la de influenza, neumococo, pentavalente, DPT y Tdap, entre otras.

La directora de Gestión del Riesgo en Salud de Bienestar IPS, Dra. Carmen Hernández, insiste en que la vacunación oportuna puede reducir complicaciones y evitar hospitalizaciones. Además, resalta la importancia de medidas preventivas como la higiene frecuente de manos, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener los espacios ventilados, hidratarse adecuadamente y no automedicarse. “Una sola vacuna puede marcar la diferencia”, señaló la especialista.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para identificar y actuar ante síntomas de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente, labios morados, dolor en el pecho o decaimiento extremo, especialmente en niños. Minimizar estos signos, automedicarse o acudir a urgencias sin necesidad son errores comunes que agravan la situación. En esta temporada, la prevención y la atención oportuna pueden ser clave para salvar vidas.

