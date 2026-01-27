Corre el rumor de la posible salida de Armando Benedetti del Ministerio del Interior para apoyar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República.

Benedetti negó a través de su cuenta de X que esté pensando en respaldar campañas presidenciales, y en la campaña de Iván Cepeda dicen no conocer nada al respecto y aseguran que en ningún momento se ha hablado con el ministro de un posible apoyo.

Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún… — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 27, 2026

El Periodista Infiltrado habló con diferentes personas que conocen el tema político y electoral y coinciden en asegurar que la llegada del jefe de la cartera del Interior a la campaña de Iván Cepeda no se puede descartar, porque requieren mover votos en la Costa Caribe en donde Benedetti se mueve como pez en el agua.

