Corre el rumor de la posible salida de Armando Benedetti del Ministerio del Interior para apoyar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República.

Benedetti negó a través de su cuenta de X que esté pensando en respaldar campañas presidenciales, y en la campaña de Iván Cepeda dicen no conocer nada al respecto y aseguran que en ningún momento se ha hablado con el ministro de un posible apoyo.

El Periodista Infiltrado habló con diferentes personas que conocen el tema político y electoral y coinciden en asegurar que la llegada del jefe de la cartera del Interior a la campaña de Iván Cepeda no se puede descartar, porque requieren mover votos en la Costa Caribe en donde Benedetti se mueve como pez en el agua.

