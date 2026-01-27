Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica

El ministro del Interior, Armando Benedetti durante el debate de Control Político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, defendió la medida y dijo que era necesaria para el momento que vive el país.

Afirmó que estos estos impuestos solo los pagarán quienes más tienen -los megaricos- e irán directo al pago de la deuda.

“Estamos hablando de impuestos para las personas con un patrimonio entre 3000 millones de pesos y 102 mil millones de pesos, es decir, el 0.8% de la población”, dijo.

"Esta Ley de Financiamiento es solo para los megarricos" Armando Benedetti @AABenedetti @MinInterior pic.twitter.com/fziAXGE3jM — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 27, 2026

Aseguró además que el Gobierno firmó este decreto por un hecho que creó el Congreso de la República al no aprobar el proyecto de reforma tributaria.

Nota recomendada: ¿Benedetti alista maletas rumbo a la campaña de Iván Cepeda?











