Cada latido cuenta una historia. La de una madre que sueña ver crecer a sus hijos, la de un joven que persigue sus metas, la de un abuelo que atesora los recuerdos de una vida. Pero en Colombia, miles de esas historias se apagan cada año. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el país, cobrando más de 80.000 vidas anualmente, según datos del Ministerio de Salud y el DANE.

Ante esta alarmante realidad, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) y la Fundación Colombiana del Corazón han lanzado la campaña nacional “Cuida tu corazón, escribe tu propia historia”, bajo el lema “Donde hay un latido, hay una historia”. La iniciativa busca tocar el corazón de los colombianos, apelando a la conciencia colectiva y personal para prevenir, detectar y controlar a tiempo las enfermedades del corazón.

Una urgencia con rostro humano

Las cifras hablan por sí solas: cada día, 219 personas mueren en Colombia por causas relacionadas con la salud cardiovascular. En 2022, la tasa de mortalidad fue de 175,7 por cada 100.000 habitantes, siendo la enfermedad isquémica coronaria la más letal. Pero más allá de los números, se trata de vidas truncadas y familias golpeadas por una tragedia prevenible.

“Hoy es prioritario diagnosticar y controlar los factores de riesgo desde edades más tempranas, y no solo después de los 50 años, como antes se creía”, señala la Dra. Clara Saldarriaga, presidenta de la SCC. A su juicio, el problema empieza desde la infancia, donde ya se detectan altos índices de obesidad, sedentarismo y mala alimentación. “Un niño con obesidad tiene altas probabilidades de convertirse en un adulto con riesgo cardiovascular elevado”, advierte.

Prevenir, sensibilizar y transformar

La campaña no solo pretende generar conciencia, sino también promover acciones concretas en la vida cotidiana de los colombianos. A través de la etiqueta #CuidaTuCorazón, se invita a la ciudadanía a compartir sus historias de autocuidado y a participar en actividades pedagógicas y de sensibilización que se desarrollarán en distintas regiones del país.

Las acciones se enfocarán en cuatro pilares fundamentales:

  • Promover hábitos saludables como una alimentación balanceada y actividad física regular.
  • Controlar factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol, el tabaquismo y la obesidad.
  • Integrar el cuidado emocional como parte esencial de la salud cardiovascular.
  • Fomentar entornos saludables que faciliten el autocuidado desde la comunidad y la familia.

“El cuidado del corazón no es solo un tema clínico. Es una responsabilidad personal y colectiva”, afirma el Dr. Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón. Para él, el lenguaje médico debe transformarse en una conversación emocional que conecte con las personas y las motive a cambiar sus hábitos.

Homenaje a quienes cuidan los corazones

Como parte de esta cruzada por la salud cardiovascular, la SCC impulsa además la creación del Día del Cardiólogo en Colombia, que se celebraría el próximo 18 de septiembre. El objetivo es rendir homenaje a los más de 1.200 cardiólogos del país —entre adultos y pediátricos—, quienes enfrentan una alta carga laboral y muchas veces trabajan en condiciones adversas, especialmente en regiones apartadas donde el acceso a especialistas es limitado.

Nota recomendada: Espacios verdes: un factor clave en la calidad de vida en Bogotá

“La realidad es que necesitamos formar más cardiólogos y también cuidar a quienes ya están en ejercicio. Ellos también merecen bienestar emocional y salud cardiovascular para seguir cumpliendo con su vocación”, enfatiza la Dra. Saldarriaga.

Una invitación a escribir nuevas historias

“Donde hay un latido, hay una historia” no es solo un eslogan, sino una declaración de principios. Cada persona tiene la oportunidad de tomar decisiones diarias que protejan su salud y la de sus seres queridos. La campaña “Cuida tu corazón, escribe tu propia historia” busca justamente eso: que cada colombiano sea protagonista de una vida más saludable y duradera.

En tiempos en los que el corazón de Colombia está en riesgo, esta campaña late como un llamado urgente a cuidar lo más valioso: la vida.

Confidencial Noticias

[email protected]
