Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Alias ‘El Viejo’ es considerado como el intermediario entre la red delincuencial que ejecutó el crimen y los autores intelectuales.

Las autoridades consideran a “El Viejo” una pieza clave dentro de la investigación. La captura se produjo durante un operativo realizado por la Policía Nacional, tras una labor de inteligencia coordinada con el ente investigador.

Nota relacionada: Judicializan a alias ‘El Caleño’ por el crimen de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juez protege el buen nombre de Paloma Valencia y ordena a Petro retractarse

| Confidencial Noticias | , ,
El juez 46 Administrativo de Bogotá  ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, retractarse del señalamiento en contra de la senadora Paloma Valencia de supuestamente ser cómplice de los Falsos Positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe…
Siga leyendo

Las mayores votaciones para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
En la consulta de 26 de octubre no solo se definió el nombre del candidato presidencial del Pacto Histórico, que en este caso será el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sino que además se decidió quienes son los 102 candidatos que…
Siga leyendo

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo

Marco Rubio descarta incremento de aranceles para Colombia

| Europa Press | ,
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo…
Siga leyendo

«Petro nos quiere ver la cara de pendejos»: Héctor Olimpo Espinosa»

| Oscar Sevillano | , ,
El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, considera que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una época preelectoral solo sirve para armas un caos político muchísimo mayor al que vive Colombia actualmente por los últimos…
Siga leyendo