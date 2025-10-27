Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Alias ‘El Viejo’ es considerado como el intermediario entre la red delincuencial que ejecutó el crimen y los autores intelectuales.

Las autoridades consideran a “El Viejo” una pieza clave dentro de la investigación. La captura se produjo durante un operativo realizado por la Policía Nacional, tras una labor de inteligencia coordinada con el ente investigador.

La Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.