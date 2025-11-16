Ir al contenido principal

Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

Alias “Flypper” es señalado de ser cabecilla financiero y segundo hombre en importancia dentro del “Tren de Aragua”, además de ser considerado mano derecha de alias “Niño Guerrero”. Es requerido por Venezuela por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones, “Flypper” habría acompañado la huida de “Niño Guerrero” en 2023, desplazándose por varios países de Sudamérica hasta ingresar a Colombia a inicios de 2024. Desde entonces, permanecía en Norte de Santander oculto bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, entre ellas secuestros, extorsiones y homicidios.

Asimismo, se estableció que alias “Flypper” es responsable en Colombia por delitos asociados a cobros extorsivos, homicidios y secuestros mediante alianzas delincuenciales bajo la modalidad de outsourcing, con el fin de fortalecer las rentas ilegales de la estructura. Su actividad delictiva se extendía en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia, donde continuaba articulando operaciones ilícitas.

De manera simultánea, en la ciudad de Medellín, se realizó un allanamiento en el inmueble donde reside su pareja sentimental. En la diligencia fueron incautados 10 teléfonos celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor, elementos de alto interés para el avance de la investigación.

