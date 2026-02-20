Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y Estados Unidos.

Alias “Peye” era considerado objetivo de alto valor y contaba con solicitud de extradición por parte de la Corte del Distrito Este de Texas (EE. UU.), por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas. Su captura impacta de manera directa las finanzas criminales derivadas del narcotráfico de la estructura Alfonso Cano – Coordinadora Guerrillera del Pacífico del GAO Segunda Marquetalia, con injerencia en el departamento de Nariño.

Este individuo coordinaba el envío de más de tres (3) toneladas mensuales de cocaína mediante el uso de semisumergibles, embarcaciones pesqueras y lanchas rápidas, utilizadas para el transporte marítimo internacional de estupefacientes.

En el marco del proceso investigativo se logró la incautación de siete (7) toneladas de cocaína y dos (2) semisumergibles.

Este resultado se enmarca en la Estrategia Esmeralda Plus, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos trazados por la Dirección General para la desarticulación de estructuras multicrimen y la afectación integral de sus rentas ilícitas producto del narcotráfico”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Nota recomendada: Capturan a Andrés de Inglaterra por su relación con el caso Epstein