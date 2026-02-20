Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y Estados Unidos.

Alias “Peye” era considerado objetivo de alto valor y contaba con solicitud de extradición por parte de la Corte del Distrito Este de Texas (EE. UU.), por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas. Su captura impacta de manera directa las finanzas criminales derivadas del narcotráfico de la estructura Alfonso Cano – Coordinadora Guerrillera del Pacífico del GAO Segunda Marquetalia, con injerencia en el departamento de Nariño.

Este individuo coordinaba el envío de más de tres (3) toneladas mensuales de cocaína mediante el uso de semisumergibles, embarcaciones pesqueras y lanchas rápidas, utilizadas para el transporte marítimo internacional de estupefacientes.

En el marco del proceso investigativo se logró la incautación de siete (7) toneladas de cocaína y dos (2) semisumergibles.

Este resultado se enmarca en la Estrategia Esmeralda Plus, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos trazados por la Dirección General para la desarticulación de estructuras multicrimen y la afectación integral de sus rentas ilícitas producto del narcotráfico”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Nota recomendada: Capturan a Andrés de Inglaterra por su relación con el caso Epstein

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Siga leyendo

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo

Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
Siga leyendo