Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos.

Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a migrantes del país vecino, desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá.

El grupo delictivo captaba extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander). Posteriormente, los llevaba a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile, además de hospedaje, alimentación, chip para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para supuestamente eludir los controles policiales y migratorios. Estos papeles en realidad eran extemporáneos o falsos y no tenían validez.

De esta manera, en seis eventos ilícitos acreditados, fueron movilizadas 222 personas, 27 de ellas menores de edad. Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en zona de frontera con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido.

Nota recomendada: En libertad más de 100 presos políticos venezolanos

Por estos hechos, fueron capturados seis de los señalados integrantes de la red. Se trata de Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

| Confidencial Noticias | ,
Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente…
Siga leyendo

Petro crea Zonas de Ubicación para el Clan del Golfo

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Joel González – Presidencia El presidente Gustavo Petro con la que se hace oficial la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de diálogo que lleva con el Clan del Golfo. El primer mandatario confirmó este asunto en su…
Siga leyendo

Daniel Quintero se mete al Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda. Quintero recibió el aval del partido…
Siga leyendo

Trump tilda a Petro de alborotador

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá. «Más…
Siga leyendo

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo