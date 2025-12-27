Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos.

Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a migrantes del país vecino, desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá.

El grupo delictivo captaba extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander). Posteriormente, los llevaba a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile, además de hospedaje, alimentación, chip para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para supuestamente eludir los controles policiales y migratorios. Estos papeles en realidad eran extemporáneos o falsos y no tenían validez.

De esta manera, en seis eventos ilícitos acreditados, fueron movilizadas 222 personas, 27 de ellas menores de edad. Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en zona de frontera con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido.

Por estos hechos, fueron capturados seis de los señalados integrantes de la red. Se trata de Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.