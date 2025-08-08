Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare.

La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue neutralizado alias ‘Miller’, cabecilla de ‘Calarcá’, de las disidencias del cartel de las Farc. Era el responsable del asesinato de 7 héroes de la patria y del secuestro de otros 5 militares en la vereda Guanapalo, el pasado 27 de abril.

Nota recomendada: Ejército y comunidad se unen para ayudar a Paratebueno

La operación se ejecutó con máxima precisión táctica, evitando daños a la población civil. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, «con su caída, se asesta un golpe contundente a la estructura criminal de alias ‘Calarcá’, debilitando su capacidad de ataque y control territorial en la región».