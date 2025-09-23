Ir al contenido principal

Tropas del Ejército Nacional capturaron a 22 presuntos integrantes del Grupo armado organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra en Valledupar, Santa Marta, Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla.

Los integrantes del grupo armado ilegal fueron identificados como alias Mija o El Soldado, alias Eliud, alias Ovejo, alias Carlos, alias Ninfa, alias Laris, alias Fuenmayor, alias María Paula, alias Sargento o Fercho, alias Mairon, alias El Mecánico, alias La Profe, alias Rupe, alias Cholo, alias Japo, alias Fragozo, alias Alex o El Patrullero, alias Carlos, alias El Tesorero, alias Neider y alias Víctor Barrios, además de otro sujeto por identificar, señalados de extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores y tráfico de armas.

En el operativo se incautaron armas largas y cortas, así como municiones varios calibres, granadas de mano y alucinógenos tipo marihuana y celulares.

Liberación de dos secuestrados en Cundinamarca

En otro operativo liderado por el Gaula Militar Cundinamarca y su componente CTI de la Fiscalía General de la Nación, ubicaron a dos personas, que se encontraban en situación de amenaza en la zona rural del municipio de Zipaquirá.

Los ciudadanos relataron a las tropas del Ejército Nacional que habían sido contactados por una red social para supuestamente trabajar en Zipaquirá. Al momento de su llegada, fueron retenidos por más de seis horas bajo la amenaza de atentar contra sus vidas, si no giraban una suma de diez millones de pesos a los delincuentes que se presentaron como supuestos integrantes del Clan del Golfo.

Posteriormente, los hombres del Grupo de Caballería Tequendama evacuaron a las víctimas de la zona y los acompañaron hasta la terminal de transportes de esa población, para iniciar su regreso a casa y reencontrarse con sus familias.

