La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió la condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz de Comendador.

El reconocimiento fue entregado al señor Carlos Pérez Castro, presidente de Red SUMMA Education, presidente del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Asturias y miembro fundador de la misma. Estuvo acompañado por su esposa, Esther Martín Caro, directora académica y de calidad de la Red SUMMA. También asistió el rector de la institución, Germán Alirio Cordón.

La iniciativa de otorgar esta distinción fue del representante a la Cámara, Hernando González, quien destacó la labor de la institución en el ámbito de la educación superior a través de la modalidad virtual, la cual ha permitido el ingreso y culminación de estudios universitarios por parte de millones de jóvenes en municipios y veredas de las zonas más apartadas de Colombia.

“Estamos en una crisis muy grande, porque en nuestro país tenemos más de dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y es porque no han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad; unos porque no tienen recursos, otros porque no hay cupos, y otros porque viven en pueblos alejados”, expresó el congresista durante su intervención.

González explicó que este reconocimiento a la Corporación Universitaria de Asturias se debe a su compromiso con facilitar el acceso a la educación superior para millones de jóvenes en zonas rurales, permitiéndoles cumplir su sueño de convertirse en profesionales.

Por su parte, Carlos Pérez Castro manifestó su deseo de permanecer el mayor tiempo posible en Colombia, con el propósito de seguir contribuyendo al acceso a la educación superior.

“Estamos solamente en el inicio, ni siquiera en la mitad de nuestra misión. Podría decir que estamos en la primera mitad del primer tiempo del partido. Siempre que seamos capaces de ofrecer programas que sirvan a los jóvenes, nuestra historia será interminable en este país que tiene muchas apuestas y que vale la pena apoyar y servir”, afirmó.

El rector Germán Alirio Cordón explicó que la institución ha avanzado en la creación y fortalecimiento de su oferta académica. Actualmente cuentan con 36 programas académicos: 12 de pregrado y 24 de posgrado en nivel de especialización. Además, anunció que próximamente se abrirán programas de maestría.

“Seguimos trabajando con fuerza, brindando una educación de calidad con cobertura en todo el país”, puntualizó.

La Corporación Universitaria de Asturias es una institución de educación superior dedicada a la formación integral y de calidad, en modalidad 100 % virtual. Es miembro de la Red SUMMA, una comunidad líder en educación virtual en español que agrupa a diversas instituciones de educación superior.