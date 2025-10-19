Cuando los números se convierten en el reflejo de la desigualdad

Por: María Eugenia Saldarriaga

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres de todo el mundo, es una enfermedad multifactorial, con influencias genéticas, familiares y conductuales. Comprender esta enfermedad es fundamental para tomar acciones y medidas preventivas y asegurar un diagnóstico temprano, que puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el tratamiento efectivo. El cáncer de mama, es una batalla que nos une como mujeres, como país y como sociedad.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registraron más de 2,29 millones de nuevos casos de cáncer de mama en 2022 en el mundo y solo en 2020, fallecieron aproximadamente 685.000 mujeres por esta enfermedad. La mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos aparte del sexo y la edad.

El cáncer de mama es la neoplasia (masa anormal de tejido) más común en las mujeres y en el mundo, y es también el más frecuente entre los once tipos de cáncer priorizados en el país.

“Cada año en América son diagnosticadas 497.000 mujeres con cáncer de mama. Cada minuto se diagnóstica cáncer de mama a 4 mujeres en todo el mundo y una muere a causa de esta enfermedad, y estás estadísticas están empeorando a tal punto que los casos de cáncer de mama aumentarán casi un 40% de aquí a 2050” afirmó la doctora Joanne Kim, científica del IARC y coautora del informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que también advierte que, si se mantienen las tendencias actuales, a mediados de siglo se habrán producido en el mundo 3.2 millones de nuevos casos de cáncer de mama y 1.1 millones de muertes relacionadas con esta enfermedad.

Según las estimaciones de Globocan 2022, la enfermedad representa cerca del 13% de los casos prevalentes y es la principal causa de fallecimiento en las mujeres. En Colombia se documentaron 111.620 nuevos casos, 56.719 muertes y prevalecen 303.656 casos. Estas cifras posicionan a esta enfermedad como la primera causa de cáncer y de muerte por cáncer en las mujeres colombianas. Se estima que una de cada 8 mujeres puede desarrollar la enfermedad en cualquier momento de su vida.

En el marco del informe de la Cuenta de Alto Costo, una iniciativa del sistema de salud en Colombia que recopila y analiza datos sobre enfermedades de alto costo, como lo es el cáncer de mama, para mejorar la toma de acciones y decisiones en cada caso, al 1 de enero de 2024 se reportaron 140.096 casos de cáncer de mama en las mujeres. Entre enero de 2023 y enero de 2024, se diagnosticaron 9.615 casos nuevos, de los

cuales el 91.67% eran invasivos, la mayoría de los casos nuevos se diagnosticaron en el estadio II (37.51%), que el 15.55% de los casos nuevos afectaron a adultos mayores y el 1.32% a la población afrocolombiana o indígena y que la mortalidad por cáncer de mamá en Colombia aumentó un 10% en 2022 en comparación con el periodo anterior, mientras que la proporción de casos nuevos aumentó un 18%.

Entre 2015 y 2023, la tendencia de la morbimortalidad en los casos de cáncer de mama reportados a la CAC, se refleja un incremento en la prevalencia, en 2023, del 8.03%.

La media de edad en Colombia para el diagnóstico del cáncer de mama en mujeres es de 57 años, sin embargo se señala una disminución a 44 años para el promedio de casos notificados y una concentración de casos entre los 50 y 69 años, además de un aumento en las mujeres más jóvenes, si bien el cáncer de mama aumenta su riesgo de aparición con la edad, cada vez se presentan casos a edades más tempranas.

Según estudios de la Asociación Colombiana de Mastología (ACM), en Colombia un 32% de los cánceres se presentaron en personas menores de 50 años. El de mama es una enfermedad curable en la medida en que se diagnostique de manera temprana, esto es fundamental para mejorar las tasas de supervivencia.

Estudios del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, reflejan que la tasa de supervivencia para las pacientes con cáncer de mama en estadio cero y uno está alrededor del 100%; para los casos con estadio dos, es de aproximadamente 93% y para los casos más avanzados, la tasa de supervivencia es cercana al 22%. A pesar de los grandes esfuerzos y mejoras en la atención del cáncer, en Colombia aún no se logran las metas de oportunidad para el diagnóstico, factores como las barreras geográficas y administrativas en zonas rurales, brecha entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, la pobreza y la distribución desigual de recursos médicos e infraestructura, son grandes desafíos.

La carga de enfermedad por cáncer de mama se puede reducir mediante la detección temprana (antes de que aparezcan síntomas) y el tratamiento a tiempo de las lesiones.

Las tres acciones más importantes a tener en cuenta para un diagnóstico temprano son:

Autoexamen mensual: conéctate con tu cuerpo, cuando se detecta temprano, es mucho más probable que el tratamiento sea exitoso.

Examen médico realizado por un profesional de la salud.

Mamografía, idealmente desde los 40 años o según criterio médico. El objetivo de la mamografía es detectar el cáncer antes de que empiece a causar síntomas.

La mamografía es un examen que permite detectar lesiones de muy pocos mm que no son palpables en el examen médico ni en el autoexamen, y es considerada la mejor forma de detectar tempranamente el cáncer de mama. De hecho, la mamografía es la única técnica que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 25% en el mundo.

El cáncer en las mujeres esta sobre-normado en el sistema de salud colombiano, especialmente el de mama y cérvix. A pesar de eso, los indicadores de la Cuenta de Alto Costo y las evaluaciones del Plan Decenal de Cáncer, evidencian que no se han cumplido las metas propuestas, resultados que van en detrimento de la salud de las mujeres.

En torno al problema central y específico del cáncer de mama y de otros aspectos de la salud de la mujer en Colombia, expertos como el Dr. Sebastián Quintero Camacho, cirujano oncólogo, mastólogo y cirujano de seno, con quien tuve una interesante conversación, consideran que, a nivel general, no hay unos conocimientos sólidos sobre las enfermedades más comunes que aquejan a la mujer colombiana y faltan mecanismos efectivos que apoyen el relacionamiento de la mujer con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) para la gestión de dichas patologías. Por esto, es necesario el trabajo colectivo en salud y la abogacía para la salud de la mujer con el fin de posicionar con diferentes actores la importancia de promover acciones de alto impacto que fomenten los estilos de vida saludable, mejoren la salud sexual y reproductiva y prioricen la prevención primaria y detección oportuna del cáncer de mama y cuello uterino.

Es muy importante elevar la conversación sobre los desafíos y soluciones en salud de la mujer a partir de acciones y medidas que se trabajen de la mano con el gobierno nacional, líderes de opinión, referentes de grandes compañías, EPS, IPS, instituciones públicas, agremiaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, mujeres con casos reales que aporten desde su experiencia, entre otros.

Otro punto muy importante es realizar actividades que creen conciencia y consciencia colectiva frente a la enfermedad, sensibilización y educación a la población en general y al personal de salud de atención primaria en estos temas para fomentar la prevención, detección temprana y diagnóstico del cáncer en la mujer.

En general, se observa una tendencia a describir el panorama de la salud de la mujer a cinco años como algo retador. Si se entiende que el número de casos de cáncer en la mujer tiende a aumentar año a año, y los números de mortalidad también, es vital tener una buena preparación frente a ese riesgo poblacional con el fin de ofrecer una respuesta oportuna, adecuada y de calidad frente a los casos de cáncer en la mujer, especialmente el de mama, en medio de un sistema que tiene unos recursos financieros estrechos y limitados.

El reto se concentra en varios aspectos:

No hay suficiente número de profesionales y acceso oportuno a los servicios para detección temprana y tratamiento del cáncer de mama de manera uniforme en todo el país

Falta de talento humano necesario para la atención del cáncer

Concentración de los servicios y talento humano en ciudades principales, hecho que deja desfavorecidas a un gran porcentaje de las áreas del país

Falta de infraestructura física y tecnológica

Necesidad importante en temas de innovación

No existe buena calidad ni cobertura nacional en mamografía como principal herramienta para el diagnóstico temprano del cáncer de mama

En temas de prevención primaria, los indicadores que se plantean no exploran las diferencias que tienen las mujeres en términos de servicios de salud. Por eso, la enfermedad cardiovascular, la obesidad y la diabetes, que tienen un comportamiento diferente en hombres y en mujeres, no cuentan con enfoque diferencial de género para su mitigación.

Para abordar el cáncer de mama desde el contexto de salud pública en Colombia, los abordajes propuestos se enfocan en velar por la salud dentro de un marco de integralidad. La salud de la mujer se debe medir desde todos los aspectos: la salud mental, la participación en la sociedad, su economía, la salud emocional, laboral y la salud física. Tener una visión de salud pública en cáncer de mama es buscar conservar sana a la población. Si buscamos que la población sea productiva y tenga bienestar, debemos dar garantías en acceso al Modelo Integral de Atención en Salud, que fortalece estrategias a nivel primario en salud.

Partiendo desde la normativa y, como ya se dijo anteriormente, por ser el cáncer un tema sobre-normado en el país, el enfoque debería estar en cumplimiento de las normas y leyes existentes.

Existe una fuerte tendencia a plantear el trabajo educativo a las mujeres y la descentralización de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud para abarcar zonas fuera de las ciudades principales, especialmente las zonas rurales, bajo la premisa de que “si uno educa una mujer, se educa a una familia”. Adicionalmente, es de vital importancia fortalecer las estrategias educativas más allá del autoexamen mamario.

Llama la atención la censura que permanece y prevalece en la educación adecuada en cáncer de mama; “Hay mucha ambigüedad. Mientras se censure el cuerpo de la mujer como se hace hoy, no vamos a impactar a nivel primario en cáncer de mama. Un ejemplo: queríamos enseñar a tocar una teta, pero como eso no se puede hacer con un modelo de plástico, usamos tetas reales. La propuesta fue censurada porque mostrábamos pezones. Esto es duro, censuramos el cuerpo, hay mucho vicio en la percepción del problema”.

La calidad y el aumento de la cobertura de mamografía es una necesidad real a nivel país, junto con la exigencia a los aseguradores y prestadores de mejora la oportunidad para el diagnóstico y tratamiento.

Es importante recalcar que el entorno laboral es de suma importancia. “La mujer trabaja, sale de la casa y ese entorno no focaliza a la mujer. Es una barrera que debemos derribar para que la mujer no tenga que sacar un día de permiso o le descuenten un día de trabajo para que vaya y se haga sus exámenes regulares. En los exámenes laborales deberían incluirse los exámenes para cáncer.” Es muy importante resaltar la necesidad de alianzas público-privadas para diseñar y desarrollar esta estratégia.

El apoyo multidisciplinario en las pacientes con diagnóstico de cáncer, es una estrategia que se destaca. Este enfoque incluye los cuidados paliativos, el apoyo emocional y espiritual y la seguridad alimentaria, social y laboral durante el diagnóstico.

Es muy importante que la sociedad civil que trabaja en educación, prevención, diagnóstico, tratamiento y apoyo para todos los procesos necesarios en la gestión del cáncer, estén comprometidos con la ampliación y continuidad de las diferentes actividades que componen el proceso, con el fin de ampliar el análisis a una visión más general.

Quiero hacer un llamado a la acción directo y claro sobre el propósito de esta columna: un diagnóstico a tiempo, cambia todo, por esto la urgencia de la detección temprana, el cáncer de mama es una lección de vida que ninguna quiere aprender.