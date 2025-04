La cantante barranquillera Maia demostró su potencial voz cantando el Salmo 97 durante la misa celebrada por el Papa Francisco en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá en medio de su visita a Colombia en el año 2017.

Maia confesó que su participación en la misa que dio el Papa Francisco en Bogotá la tomó por sorpresa, porque según reveló en entrevista, «no tenía una relación tan cercana con la iglesia».

“Todo se dio porque mi ingeniero de sonido de esa época era muy cercano a la arquidiócesis, por eso me llaman a una reunión, pero primero era solo para ayudar en la parte de producción”, narró la artista.

Maía dijo además que minutos antes de salir a cantar en presencia del Sumo Pontífice sintió muchos nervios pero que una vez estaba en frente de los fieles y del alto jerarca de la iglesia, todo se puso en su sitio.

“Esto fue obra de muchas cosas juntas, cuando ya me tocaba, dejó de llover, yo me subo al escenario y me doy cuenta de que mi audífono apuntador no estaba funcionando y yo necesitaba oír a la Filarmónica que estaba del otro lado, pero cuando llego al micrófono, el audífono se prende, sale un rayo de sol y me dije que tenía que cantar de la mejor forma y me entregué al momento”, añadió.

Durante una entrevista para la emisora La Kalle, Maia calificó el momento como el más mágico de toda su carrera artística.

Maía interpretó el Salmo 97 con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica y un nutrido coro de jóvenes.