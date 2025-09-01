Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño.

El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, con apoyo aéreo, llegó a esta zona de difícil acceso por su geografía quebrada. En el lugar se presentó un combate de encuentro con el grupo terrorista que culminó con la captura del sujeto, quien tenía orden judicial vigente por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante la operación se produjo la muerte en combate de una mujer sin identificar, quien al parecer era compañera sentimental del capturado. En esta operación se incautó un fusil de asalto M-16, una pistola, una escopeta, 12 proveedores, más de 325 cartuchos de diferente calibre y elementos logísticos y de comunicaciones de la estructura criminal.

En medio del procedimiento judicial, alrededor de 350 personas de la zona realizaron una asonada. Con lanchas, motocicletas y vehículos, bloquearon el aterrizaje de aeronaves e impidieron la llegada del personal de la Policía Nacional para realizar actos urgentes. La tropa activó dispositivos de seguridad y maniobras disuasivas para evitar la huida del capturado y así como la protección del material incautado.

Pese a estas hostilidades, las unidades militares lograron extraer con seguridad al personal y los insumos de la operación, entregándolos posteriormente a la autoridad judicial competente, por intermedio de la Policía Nacional.

Nota recomendada: Advertencia de la Procuraduría a todos los funcionarios públicos del país

