Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño.

El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, con apoyo aéreo, llegó a esta zona de difícil acceso por su geografía quebrada. En el lugar se presentó un combate de encuentro con el grupo terrorista que culminó con la captura del sujeto, quien tenía orden judicial vigente por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante la operación se produjo la muerte en combate de una mujer sin identificar, quien al parecer era compañera sentimental del capturado. En esta operación se incautó un fusil de asalto M-16, una pistola, una escopeta, 12 proveedores, más de 325 cartuchos de diferente calibre y elementos logísticos y de comunicaciones de la estructura criminal.

En medio del procedimiento judicial, alrededor de 350 personas de la zona realizaron una asonada. Con lanchas, motocicletas y vehículos, bloquearon el aterrizaje de aeronaves e impidieron la llegada del personal de la Policía Nacional para realizar actos urgentes. La tropa activó dispositivos de seguridad y maniobras disuasivas para evitar la huida del capturado y así como la protección del material incautado.

Pese a estas hostilidades, las unidades militares lograron extraer con seguridad al personal y los insumos de la operación, entregándolos posteriormente a la autoridad judicial competente, por intermedio de la Policía Nacional.

Nota recomendada: Advertencia de la Procuraduría a todos los funcionarios públicos del país

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

| Confidencial Noticias | , ,
En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Siga leyendo

Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Siga leyendo

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo

Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Siga leyendo

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Siga leyendo