La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana, y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.

La captura se hizo con fines de extradición de cuatro presuntos integrantes de una red narcotraficante señalada de enviar toneladas de cocaína a países de Centroamérica y Estados Unidos.

Estas personas son requeridas por una Corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

El requerimiento señala que serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar el traslado a puntos costeros en el Caribe colombiano, especialmente de La Guajira, y garantizar la salida en lanchas rápidas a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para materializar estas actividades criminales habrían establecido alianzas con estructuras del ELN y el ‘Clan del Golfo’.

En ese sentido, a Gallego Bedoya se le atribuye mantener contactos con otros grupos narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica; mientras que los demás estarían implicados en el almacenamiento de los estupefacientes, la definición de las rutas marítimas, el soporte logístico y abastecimiento para las embarcaciones y los tripulantes

