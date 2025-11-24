El general (r) Rodolfo Palomino fue capturado en horas de la mañana en cumplimiento de una orden de de la Corte Suprema Justicia.

«Esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde», dijo el exoficial de la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema Justicia, el entonces director general de la Policía, increpó a la fiscal Sonia Lucero Velásquez para intervenir en el proceso contra Gonzalo Gallo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos.

A Gallo se le siguió un proceso judicial por la compra de al menos 100 predios despojados por los ‘hermanos Castaño’, de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el auge del paramilitarismo.