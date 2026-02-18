Foto: @DefensaEc

El Ejército de Ecuador ha anunciado este martes la detención de Kevin Daniel R.C., alias ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a otros diez integrantes de nacionalidad ecuatoriana en un operativo llevado a cabo en la provincia de Esmeralda, cerca de la frontera con Colombia.

«Una operación militar ejecutada con información de inteligencia militar (…) en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, dejó como resultado la aprehensión de alias ‘Camilo’, presunto cabecilla de las disidencias de las FARC perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS) y la captura de diez personas vinculadas a actividades ilícitas, como (…) extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona», ha declarado en un comunicado difundido en redes sociales.

El supuesto dirigente del grupo armado, de nacionalidad colombiana, ha sido detenido durante un operativo que se ha saldado con enfrentamientos y uno de los ciudadanos ecutorianos herido, puesto que «al ingresar a una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos». «En respuesta, (el Ejército) aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector», ha agregado el cuerpo.

Los militares se han incautado de un abundante arsenal que «evidencia (la) capacidad operativa organizada» de estas disidencias de las FARC, que «no solo estaría brindando seguridad a la minería ilegal, sino expandiendo su influencia hacia sectores estratégicos como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro, consolidando posibles corredores de economías ilícitas».

El Ejército Ecuatoriano ha celebrado este «golpe significativo contra estructuras armadas ilegales que amenazan la seguridad interna del Estado», si bien ha indicado que mantiene operaciones ante «información que sugiere que otros integrantes del grupo estarían ocultos en viviendas y comunidades cercanas».

