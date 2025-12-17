Capturan en Londres a Zulma Guzmán

Ir al contenido principal

La Policía de Londrés reportó un intento de suicidio en el rio Támesis, cuando el reloj marcaba en Colombia las dos de las madrugada. La mujer que al parecer trató de quitarse la vida es la colombiana Zulma Guzmán, quien es buscada por Interpol por el caso de las niñas envenenadas en Bogotá con talio en unas frambuesas.

Guzmán fue rescatada y llevada a un hospital de Londres para su recuperación y según informó la Embajada de Colombia en el Reino Unido, «se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen».

Zulma Guzmán se encuentra vinculada judicialmente al asesinato de las menores de edad,Inés de Bedout Graham, de 14 años, y Emilia Forero Uricoeche, de 13, quienes murieron tras consumir unas frambuesas cubiertas de chocolate, que, de acuerdo con la policía y la Fiscalía, fueron adulterados con talio, un veneno que no deja rastro.

Esta mujer habría actuado de esta manera, tras la ruptura de una relación sentimental con el reconocido empresario y economista Juan De Bedout padre de una de las niñas.

