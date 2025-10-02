Ir al contenido principal

Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro.

Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del mayor Pedronel Jiménez y el sargento Cristian Padilla, quienes ayudaron a la primera a «ingresar a instalaciones oficiales, involucrarse en reuniones de inteligencia y procedimientos, haciéndose pasar como capitán del Ejército», según ha indicado la Fiscalía, imputándoles los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.

Los militares «indujeron en error a funcionarios públicos al presentar a Salgado como oficial de inteligencia bajo el cargo de S2 del batallón», recoge en su escrito el Ministerio Público, lo que permitió a la mujer asistir a encuentros de alto nivel y acceder a información reservada, confidencial y secreta sobre operaciones militares y policiales.

Los hechos tuvieron lugar octubre de 2024 y abril de 2025, cuando Salgado habría acudido al menos a cinco reuniones haciéndose pasar como alto cargo del Ejército colombiano

[email protected]
