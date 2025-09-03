Ir al contenido principal

La plenaria del Senado de la República eligió al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en medio de una agitada y accidentada sesión por cuenta de las recusaciones e impedimentos y más adelante, por la sanción impuesta a los senadores de Cambio Radical, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda.

Camargo fue elegido con 62 votos a favor contra 41 de la candidata María Patricia Balanta y cero votos por Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Carlos Camargo Assis, nació en Cereté (Córdoba), es abogado con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, donde también fue profesor. Fue Defensor del Pueblo y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Confidencial Noticias

