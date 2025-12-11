El actual director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos que hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien aseguró que existían irregularidades en algunos contratos del Fondo Adaptación, en la que el funcionario estuvo como encargado durante más de un año.

“Del total de $ 8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se ha pagado $ 7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90 %. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $ 200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47 % de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $ 378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”, dijo Rodríguez en rueda de prensa.

Horas más tarde, Carlos Carrillo, contestó también en rueda de prensa desmintiendo a la directora del DAPRE, afirmando además que todo lo que ella revela, el ya lo había denunciado ante los entes de control.

Carrillo responsabilizó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de estar detrás de esta denuncia de Rodríguez.

«La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente», puntualizó el director de la UNGRD.

Dijo además que desde el momento en que dejó el cargo de gerente (e) del Fondo Adaptación, se puso a el la orden de Angie Rodríguez para aclarar las dudas que tuviera. «Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas ‘revelaciones’ es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan», agregó.

Según Carrillo, el contrato de la Ruta del Arroz, estaba destinado a financiar la campaña de senador, Julio Elías Vidal, quien hace parte del grupo políticos de Los Ñoños, de quien Armando Benedetti ha sido muy cercano.

Nota recomendada: Cosas de la Política: Miguel Polo Polo, el show continúa