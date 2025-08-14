Ir al contenido principal

Hoy se supo que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra exiliado en Nicaragua.

De acuerdo con Noticias RCN, el trabajo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para regularizar su estatus migratorio se habría concretado el 21 de mayo de 2024, el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos por su actuación en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación pidió a la INTERPOL buscar y ubicar al exfuncionario del gobierno Petro, sin embargo, el organismo no ha dado respuesta a la solicitud.

Sin este trámite, es difícil ubicar a arlos Ramón González, si es localizado fuera de Colombia, porque no existe un mecanismo internacional vigente que permita su detención inmediata.

Nota recomendada: Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

Noticias RCN reveló la cédula de residencia emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de Nicaragua oficial, aparece que González Merchán, de 67 años y nacionalidad colombiana, cuenta con una “categoría permanente” en ese país.

