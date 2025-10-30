La exministra de salud, Carolina Corcho, al confirmar su participación en la campaña electoral para Senado por el Pacto Histórico, prometió que como cabeza de lista trabajará por conseguir la elección de 55 senadores de esta fuerza política y 86 representantes.

Estas declaraciones las dio, luego del retiro de la senadora María José Pizarro de la lista del Pacto Histórico para Senado y su anuncio de que no regresará a la Corporación.

«Se necesita un cambio en el Congreso de la República porque hoy no tenemos las mayorías y por eso se le ha dado la espalda a las reformas que el país requiere», afirmó.

Corcho resaltó el interés de buscar mayorías en Cámara y Senado porque ambas corporaciones tienen en sus manos la elección del procurador, magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, al Contralor y el defensor del Pueblo.

«El llamado a la ciudadanía es a que nos acompañen para lograr la elección de 55 senadores y 85 representantes a la cámara», puntualizó.

