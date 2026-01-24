El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo.

Además de pedir prontitud en la definición de si los candidato, Iván Cepeda y Daniel Quintero, pueden o no pueden participar en la consulta del Pacto Amplio, exigen además claridad en la respuesta ante las dudas jurídicas planteadas en la opinión pública.

Las entidades de control y electoral piden también dar respuesta antes de que se envíen a impresión el formulario con el que los votantes podrán decidir el candidato de sus preferencias en las consultas.

«Es necesario tener certeza jurídica de las organizaciones políticas y candidatos que participarán en las votaciones del 8 de marzo de 2026 y que, por lo tanto, cualquier decisión que pueda adoptar esa corporación se adopte y quede en firme con antelación al cierre de inscripción de los precandidatos”, advierten el registrador, el procurador y el contralor en la misiva», dice la carta.

