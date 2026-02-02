La discusión en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sobre la participación del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo, no obtuvo humo blanco, quedando la decisión final en manos de dos conjueces.

La votación de la Sala Plena del día de hoy fue de 5 en contra y 4 a favor. Para que se hubiese llegado a una decisión final se necesitaba que la mayoría fuese de 6. En contra votaron Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamin Ortiz, Álvaro Hernán Prada y Cristian Quiroz.

A favor estuvieron Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Altus Baquero, este último presentará unas aclaraciones sobre el sentido de su decisión.

