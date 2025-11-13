Ir al contenido principal

Foto:  @PalomaValenciaL

El Centro Democrático anunció a través de un comunicado divulgado en las redes sociales la cancelación de la encuesta en la que elegiría su candidato presidencial.

El partido uribista anunció que definirá en las próximas semanas el o los nombres que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

«Para la escogencia del candidato el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos», se lee en el comunicado. El Centro Democrático seguirá en la tarea de difundir sus propuestas e ideas para el país.

