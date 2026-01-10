En un comunicado divulgado en las redes sociales, el Centro Democrático desautorizó la instalación de vallas publicitarias y material de propaganda política en favor de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia.

El partido uribista dejó claro que en ningún momento ha avalado a nadie para que en nombre de la candidata recolecte dinero para fines proselitistas en favor de la campaña.

«El Partido Centro Democrático informa que una vez la senadora Paloma Valencia se inscriba oficialmente a la consulta a realizarse el próximo 8 de marzo, serán exclusivamente la gerencia de la campaña y las instancias autorizadas, bajo las directrices legales y estatutarias correspondientes, las únicas facultadas para autorizar, expresa y por escrito, cualquier tipo de publicidad política y la gestión de recursos», dice el texto.

El Partido hizo un llamado a la militancia uribista a respetar la normatividad electoral vigente y a canalizar el apoyo ciudadano dentro de los tiempos y mecanismos legales establecidos.

