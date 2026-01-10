Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En un comunicado divulgado en las redes sociales, el Centro Democrático desautorizó la instalación de vallas publicitarias y material de propaganda política en favor de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia.

El partido uribista dejó claro que en ningún momento ha avalado a nadie para que en nombre de la candidata recolecte dinero para fines proselitistas en favor de la campaña.

«El Partido Centro Democrático informa que una vez la senadora Paloma Valencia se inscriba oficialmente a la consulta a realizarse el próximo 8 de marzo, serán exclusivamente la gerencia de la campaña y las instancias autorizadas, bajo las directrices legales y estatutarias correspondientes, las únicas facultadas para autorizar, expresa y por escrito, cualquier tipo de publicidad política y la gestión de recursos», dice el texto.

El Partido hizo un llamado a la militancia uribista a respetar la normatividad electoral vigente y a canalizar el apoyo ciudadano dentro de los tiempos y mecanismos legales establecidos.

Nota recomendada: Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Siga leyendo

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo

Iván Mordisco invita al ELN a crear un bloque conjunto en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
En un video divulgado en las redes sociales, Iván Mordicos, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central, propuso al ELN, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, el EPL y las disidencias de Walter Mendoza, la creación de un bloque…
Siga leyendo