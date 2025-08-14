La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre.

La congresista anunció que la encuesta la hará una firma internacional y que participarán los cuatro precandidatos que desde hace más de un año vienen en el proceso. Estos: Paloma Valencia, Andrés Guerra, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

«Nuestro compromiso era que si nuestro compañero Miguel Uribe que si se recuperaba el era el candidato único del Centro Democrático para que a final de año o hasta febrero compitiera en una consulta pública abierta en marzo. Hoy no lo es», dijo Cabal.

Anunció que se tomó la decisión de continuar con el proceso de campaña para escoger candidato del partido uribista en octubre a través de una encuesta con firma internacional para en el mes de marzo de 2026, participar en una consulta abierta con los demás partidos de la centro derecha.

María Fernanda Cabal fue muy enfática cuando dijo que ningún candidato o precandidato externo al Centro Democrático participará en esta consulta.