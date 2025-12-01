El Centro Democrático anunció a través de un comunicado que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, la expulsión de la consulta para escoger un candidato que a nombre del partido busque la presidencia de la república.

De acuerdo con el partido uribista, Uribe Londoño ya tendría un preacuerdo establecido con el abogado candidato, Abelardo de la Espriella.

De esta manera, la candidatura del Centro Democrático se escogería entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

