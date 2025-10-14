El expresidente de la república y jefe único del Partido Libera, Cesar Gaviria Trujillo, hizo un fuerte pronunciamiento en contra de la posibilidad de incluir al Tren de Aragua en la llamada Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

Lo anterior, luego de que el primer mandatario desde su cuenta de X confirmara que su gobierno inició una serie de conversaciones con algunos miembros del Tren de Aragua, quienes han mostrado interés en hacer parte de un proceso de paz en Colombia.

Gaviria Trujillo considera que la idea incluir a la organización venezolana, con tentáculos en Colombia y en otros países de América Latina, dentro de La Paz Total, serviría únicamente para garantizarles impunidad a quienes han delinquido en diferentes países, y además implicaría una operación de Lavado de Activos de enormes proporciones.

«Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia y encuentren ahora refugio en Colombia protegidos por el gobierno del Presidente Petro», afirma Gaviria en su comunicado.

Dice además que es un despropósito y un error monumental justificar las actividades criminales del Tren de Aragua como una consecuencia del bloqueo a la Venezuela de Maduro.

Cesar Gaviria recuerda al primer mandatario que el Tren de Aragua no es una organización criminal más, dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas de carácter transnacional. Para el exmandatario, es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez. «Es una multinacional del crimen que trafica con todo, incluidas personas», puntualiza.

El jefe único del liberalismo hace el llamado a los colombianos a estar alerta y no permitir que se favorezca a los delincuentes de las más sanguinarias organizaciones criminales.

