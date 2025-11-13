Ir al contenido principal

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo ministro reemplaza a Eduardo Montealegre quien salió en medio de una fuerte pelea con el ministro del Interior, Armando Benedetti y con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

Nota recomendada: Las últimas peleas políticas en la derecha

Valencia Copete es el cuarto ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, y cuenta con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.

