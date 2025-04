La Superintendente de Industria y Comercio y ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque denunció desde su cuenta de X que le acompañaban en la ciudad de Montería son atendidas en la Clínica del Rio, tras consumir un dulce que le habían regalado a la funcionaria y que al parecer contenía veneno.

«A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro. Según me informan esta información la tiene ya la Policía y Fiscalía de Montería pues la sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron», afirmó Rusinque en la red social.

La superindustria y Comercio entregó la información con el contenido de los frascos a la Fiscalía General de la Nación y la Policía para que inicien las investigaciones respectivas.