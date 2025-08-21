Ir al contenido principal

El director de la Policía, Mayor General Carlos Fernando Triana, aseguró que el ataque con dron a un helicóptero black hawk de la Policial Nacional que estaba en labores de extracción de un personal que se encontraba en zona rural de Amalfi, Antioquia, fue perpetrado por el Clan del Golfo.

«Ante la acción terrorista perpetrada en Antioquia contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución, estamos llegando a la zona con mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país», escribió el alto oficial de la Policía en la red social X.

En el ataque violento seis uniformados fallecieron y siete personas se encuentran heridas. El helicóptero cayó a tierra luego de ser impactado con el dron.

El gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón, señaló que las víctimas están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con prontitud.

«No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población», dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

