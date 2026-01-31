Confidencial Noticias
La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.
La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a la primera vuelta en mayo de 2026.
Clara López Obregón presentó a María Consuelo del Río Mantilla, quien será su fórmula vicepresidencial.
¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?
Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura…
Juan Carlos Pinzón invita a los votantes de Fajardo y de de La Espriella para que voten por el
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón invitó a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella a unirse alrededor de las mismas causas votando por él en la Gran Consulta. “Al doctor Fajardo, lo respeto, es un hombre muy valioso que…
Juan Fernando Cristo irá a la consulta de la centroizquierda
La asamblea del partido En Marcha dio luz verde al exministro Juan Fernando Cristo para que participe en la consulta de la izquierda denominada como Frente por la Vida. En su intervención en el evento, Juan Fernando Cristo, dijo que esta consulta será el…
Así reaccionó la política a la suspensión de la emergencia económica
Luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzaron a darse las reacciones políticas a la medida, especialmente del sector de la oposición y de algunos gremios…
El ministro de Defensa advierte los riesgos electorales por grupos violentos
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, orientado a fortalecer las garantías de…