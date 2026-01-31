Ir al contenido principal

La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.

La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a la primera vuelta en mayo de 2026.

Clara López Obregón presentó a María Consuelo del Río Mantilla, quien será su fórmula vicepresidencial.

