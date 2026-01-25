Confidencial Noticias
La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero.
«Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las consultas que se están preparando para el 8 de marzo e ir directamente a la primera vuelta», dijo la congresista a Noticias UNO.
Clara López asegura que no ve opciones amplias dentro de la consulta porque según ella, todas corresponden a una sola línea de pensamiento que son quienes han apoyado al Gobierno de Gustavo Petro.