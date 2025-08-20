Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, anunció su deseo de aspirar a la presidencia de la pública con la idea de ser la persona que represente a la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026.

Su aspiración lo hará por Unitarios y no participará en la consulta del Pacto Histórico como se hubiese esperado, al ser senadora y promotora de la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república en el 2022.

“Nosotros venimos construyendo, con 15 partidos, un gran proyecto que hemos denominado Unitarios, que busca ser un complemento fraterno del Pacto Histórico», dijo la congresista en entrevista con la Wradio,

Clara López tendrá que enfrentarse electoralmente al candidato que resulte elegido en la consulta del Pacto Histórico en donde participan: Susana Muhamad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Gloria Flórez y Ali Bantú Ashanti.

Nota recomendada: Clara López advierte: «sin reforma tributaria el Gobierno tendrá que endeudarse»

Es así como la senadora Clara López Obregón añade su nombre a la larga lista de aspirantes a la presidencia de la república.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los que suenan para reemplazar a Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El Centro Democrático se encuentra a la espera del nombre de la persona que entrará a competir por la candidatura del partido a la presidencia de la república, en reemplazo del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay. La condición innegociable que pusieron…
Siga leyendo

Gobierno presenta iniciativa que otorga funciones de policía judicial a la Armada de Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con su par de Defensa, Pedro Suárez, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que crea un novedoso y moderno Procedimiento Especial de Interdicción Marítima…
Siga leyendo

ELN niega estar detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, ha negado este lunes cualquier responsabilidad del grupo armado en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial, Miguel…
Siga leyendo

«Colombia debe implementar una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial»: Antonio Sola

| Oscar Sevillano | , ,
El estratega político y speaker internacional, Antonio Sola, en entrevista exclusiva para Confidencial Noticias, explica el alcance que tienen las redes sociales en una democracia como la de Colombia, donde según comenta es necesario que piense desde ya en…
Siga leyendo

Gustavo Petro pide a Nicaragua capturar y extraditar a Colombia a Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. “Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta…
Siga leyendo