La senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, anunció su deseo de aspirar a la presidencia de la pública con la idea de ser la persona que represente a la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026.

Su aspiración lo hará por Unitarios y no participará en la consulta del Pacto Histórico como se hubiese esperado, al ser senadora y promotora de la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república en el 2022.

“Nosotros venimos construyendo, con 15 partidos, un gran proyecto que hemos denominado Unitarios, que busca ser un complemento fraterno del Pacto Histórico», dijo la congresista en entrevista con la Wradio,

Clara López tendrá que enfrentarse electoralmente al candidato que resulte elegido en la consulta del Pacto Histórico en donde participan: Susana Muhamad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Gloria Flórez y Ali Bantú Ashanti.

Es así como la senadora Clara López Obregón añade su nombre a la larga lista de aspirantes a la presidencia de la república.