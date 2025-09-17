Ir al contenido principal

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para 2026.

Los nueve magistrados que componen la Sala Plena del CNE, dieron luz verde a la ponencia radicada por Altus Baquero, que aprueba la fusión del Polo Democrático, Polo Democrático, Partido Comunista y deja por fuera a la Colombia Humana.

El argumento del CNE para no permiso a la Colombia Humana de formar parte de este nuevo partido es que no cumplió con el requisito que se requiere en el momento en que llevó a cabo su asamblea general, en donde inscribieron 114.381 miembros y necesitaban al menos 76.315 para deliberar y 50.876 votos a favor para aprobar la decisión.

La decisión deja por fuera del Pacto Histórico a Alex Flórez, Isabel Zuleta, Esmeralda Hernández, Gloria Flórez, Catalina Pérez y los representantes María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro. Tampoco se podrá sumar Progresistas, el nuevo partido que es liderado por la senadora y precandidata María José Pizarro.

La senadora María José Pizarro considera que esta decisión tiene la intención de excluirla de la campaña política por la presidencia de la república.

«Lo que buscar esta decisión es impedir que yo pueda ser candidata presidencial por el Pacto Histórico, es decir, me quieren excluir de la contienda presidencial. También hay una intención gravísima antidemocrática para dividir a las fuerzas políticas del Pacto Histórico», expresó la senadora Pizarro.

Nota relacionada: CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico

El precandidato Gustavo Bolívar también expresó su desacuerdo con el fallo del CNE por el plazo de dos días que otorga el organismo de control electoral para que solucione los procesos sancionatorios que tienen en su contra los partidos Colombia Humana, Progresistas y el Movimiento Minga Indígena.

