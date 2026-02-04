El Consejo Nacional Electoral revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá, respondiendo a una demanda interpuesta por un miembro del mismo partido del presidente Gustavo Petro.

La demanda fue interpuesta por Claudia Patricia Calao, asesora en la Cámara de Representantes de la congresista del petrismo María del Mar Pizarro.

La demandante considera que se privilegió la lista cremallera paritaria en vez de entregar los primeros tres lugares a mujeres, que fueron las que lideraron la consulta de la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025.

Para Calo, esta decisión viola la condición de orden descendente de votación, lo cual desde su punto de vista, «va en contra de la decisión de la entonces coalición petrista».

En el orden de votación en la consulta del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes los primeros lugares quedaron de la siguiente manera: María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán y María del Pizarro.

