El Consejo Nacional Electoral (CNE) votó en contra de los senadores Cambio Radical, Temistocles Ortega y Ana María Castañeda, ratificando la sanción impuesta por el partido.

Cambio Radical impuso una sanción a los senadores Ortega y Castañeda dejándoles sin voz, ni voto por no seguir los lineamientos y directrices del partido.

Hoy en la mañana una medida cautelar levantó esa sanción y les permitió a Ortega y Castañeda votar, sin embargo, una demanda impulsada por Cambio Radical, la plenaria del CNE acaba de votar 6-1 para revocar la medida.

