Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) votó en contra de los senadores Cambio Radical, Temistocles Ortega y Ana María Castañeda, ratificando la sanción impuesta por el partido.

Cambio Radical impuso una sanción a los senadores Ortega y Castañeda dejándoles sin voz, ni voto por no seguir los lineamientos y directrices del partido.

Hoy en la mañana una medida cautelar levantó esa sanción y les permitió a Ortega y Castañeda votar, sin embargo, una demanda impulsada por Cambio Radical, la plenaria del CNE acaba de votar 6-1 para revocar la medida.

Nota recomendada: Las críticas de César Gaviria al proyecto de reforma tributaria de Petro

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Así celebró Galán la llegada del primer vagón del metro

| Confidencial Noticias | ,
El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán celebró la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá al Puerto de Cartagena desde donde partirá a la capital del país por tierra. “Gracias a todos lo que han hecho esto posible, y el…
Siga leyendo

María Paz Gaviria será candidata a la Cámara por Bogotá

| Periodista Infiltrado | ,
Foto:  The Bogota Spot Es un hecho la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la hija del expresidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo y de Ana Milena Muñoz, María Paz Gaviria Muñoz. La decisión de ingresar a la política…
Siga leyendo

La alerta de la Comisión Quinta del Senado por crisis en el agro

| Confidencial Noticias | ,
Varios senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República alertaron por posibles crisis en diferentes sectores del agro colombiano, especialmente el arroz y el maíz. Dicha preocupación motivó el llamado a debate de control político a diferentes…
Siga leyendo

Mininterior pide al Congreso de la República discutir el proyecto de presupuesto general

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose. “No…
Siga leyendo

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo