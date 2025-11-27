La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda vuelta.

De esta manera, el organismo de control electoral impuso a la campaña Petro Presidente una multa de 5.922 millones de pesos.

El CNE compulsó copia a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa.

Nota recomendada: Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

También se ordenó remitir copia en medio magnético del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para analice si hay mérito suficiente para abrir indagación en contra del presidente Gustavo Petro.