El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.

El órgano de control electoral llegó a esta decisión con una votación de 7 – 1, siendo la magistrada Maritza Martínez (Partido de la U), la única en votar en contra del exmandatario local.

De esta manera la consulta del Frente por la Vida estará integrada por Daniel Quintero, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Esto, luego de la decisión del CNE de negar la participación de Iván Cepeda.

Daniel Quintero cuenta con el aval del movimiento político de Autoridades Indígenas Colombianas (AICO).

