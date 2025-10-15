La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de no autorizar la fusión de los partidos Colombia Humana y Progresistas con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica en el Pacto Histórico.

El CNE dejó en suspenso la personería jurídica del Pacto Histórico, hasta tanto los tres partidos autorizados para la fusión no subsanen procesos internos que no han resuelto.

La decisión fue tomada con una votación de 7 votos contra 2, dejando de esta manera la participación de la izquierda en el aire y sin piso jurídico, al no poder competir de manera unificada en las próximas elecciones a Senado y Cámara.

Toda esta decisión produjo la determinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de no dar la autorización para que se impriman los tarjetones para la consulta del próximo 26 de octubre.

“Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta”, señaló la Registraduría.