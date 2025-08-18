El estratega político y speaker internacional, Antonio Sola, en entrevista exclusiva para Confidencial Noticias, explica el alcance que tienen las redes sociales en una democracia como la de Colombia, donde según comenta es necesario que piense desde ya en implementar un algoritmo que tenga un código abierto, en lugar de uno comercial.

Las formas de hacer política han cambiado en los últimos cinco años. ¿Esto es sostenible en el mediano plazo?

Antonio Sola Estamos viviendo una revolución profunda en la política, especialmente en Latinoamérica, donde existen sociedades muy adoloridas en términos sociales. Creo que estamos presenciando el fin de una civilización y el inicio de otra, lo cual está provocando el cierre de un ciclo político y el nacimiento de uno nuevo. Esto nos está llevando a una ruptura que obliga a construir nuevos marcos de referencia, nuevas reglas de juego y nuevos lenguajes para los próximos 50 o 60 años.

¿Es posible entonces que estemos obligados a presenciar agresiones verbales entre un bando y otro durante los próximos 50 o 60 años?

Antonio Sola: Hay que distinguir entre la agresión verbal y el proselitismo político. En el primer caso, existen árbitros como la justicia y los órganos de control electoral. Pero lo realmente grave no es la agresión verbal; lo preocupante es que estamos llegando a un punto muerto. No sé cómo serán las formas dentro de diez años, pero lo que sí puedo decir es que entraremos en un nuevo universo: el de la inteligencia artificial.

Explique eso, por favor.

Antonio Sola: Es necesario preguntarnos si vamos a reconocer el derecho de la inteligencia artificial a competir contra los humanos en campañas electorales. Además, ¿vamos a permitir que un jefe de gabinete de un gobierno sea una inteligencia artificial? ¿Vamos a reconocer a los humanos que integran tecnología en su cuerpo? ¿Vamos a aceptar una democracia digital, directa y participativa, o seguiremos con los modelos simulados que tenemos ahora? ¿Reconoceremos otros modelos de voto? Todo esto es mucho más grave que la agresividad verbal.

Lo que se está discutiendo en Colombia —y en otros países como Estados Unidos y Argentina— son los resultados de unos periodos presidenciales que están terminando. Pero no se están abordando temas más profundos, como los que usted menciona.

Si seguimos así, estaremos abocados a vernos en manos de personajes que poco o nada conocen las necesidades de un país de territorios como Colombia y por lo tanto no saben qué soluciones aplicar

Antonio Sola: Esto siempre ha sucedido. Colombia no es el único país donde ocurren fenómenos como estos.

¿Pueden las redes sociales crear escenarios en unas elecciones que no corresponden a la realidad?

Antonio Sola: En democracias como la de Colombia, el voto es transaccional. Sin embargo, debemos tener claro que quienes están avanzando en este escenario son las redes sociales, con una gran capacidad de influencia. Hoy en día, es evidente que las redes pueden direccionar la decisión de los electores.

¿Es peligroso que unas elecciones sean direccionadas por un algoritmo?

Antonio Sola: Por supuesto que es peligroso. El voto digital que se está promoviendo en nuestros países está sustentado en algoritmos controlados por grandes plataformas como Google, Meta o Microsoft, que son totalmente comerciales. Tenemos que luchar por una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial, sino en un algoritmo electoral y político, que aún no existe. Sin duda, es un riesgo.

¿A qué se refiere cuando habla de un algoritmo electoral?

Antonio Sola: Me refiero a que alguien nos controla. No somos organismos reguladores de una democracia electoral. ¿Cómo intervino Rusia en las elecciones de Bolivia? No lo hizo con misiles, sino con algoritmos. Aún falta tiempo para que eso suceda en Colombia, pero hacia allá vamos.

¿Quién es Antonio Sola?

Español. Conocido mundialmente como el “creador de presidentes” por las 20 victorias presidenciales conseguidas en países de África, América y Europa. Actualmente, dirige procesos electorales en cuatro de los cinco continentes del planeta y es considerado uno de los ‘top 3’ estrategas políticos a nivel mundial.

Lideró las victorias de los presidentes Juan Manuel Santos en Colombia, Mariano Rajoy en España, Felipe Calderon y Vicente Fox en México, Michel Martelly y Jovenel Moïse en Haíti, Joseph Boakai en Liberia, entre otros.

Preside la Fundación Liderar con Sentido Común, una iniciativa que nació para ayudar a cerrar las grietas que dividen a las sociedades. Además, junto al Papa Francisco, es co-fundador de la Escuela Política Fratelli Tutti, que busca a los líderes del futuro.