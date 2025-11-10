Colombia llama a consultas a su embajador en los Estados Unidos

Ir al contenido principal

La Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de conocerse una foto elaborada en la que aparecen el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolas Maduro vestidos de uniforme de preso.

La entidad aseguró además que las relaciones con los Estados Unidos se mantienen pese a la nueva tensión que se vive entre los dos países.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio dijo además que Colombia emitirá una nota verbal al embajador García Pena, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta la recolección de información sobre los hechos que motivaron la decisión.

El hecho que amenaza las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se presentó, tras conocerse La fotografía en la que se revela la imagen en medio de una conversación entre Mike Lee, Lindsey Graham, James Blair y James Braid, funcionarios que integran el equipo más cercano del presidente Donald Trump.

La Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de conocerse una foto elaborada en la que aparecen el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolas Maduro vestidos…
