Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Miles de colombianos han acudido a la capilla ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que murió el lunes en el hospital tras permanecer desde el pasado mes de junio hospitalizado después de ser víctima de un atentado durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.

La capilla ardiente del senador de Centro Democrático estará abierta en el Salón Elíptico del Congreso hasta este miércoles, cuando su féretro será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, donde tiene previsto celebrarse su funeral.

Los ciudadanos han empezado a entrar desde la Plaza Bolívar hasta la capilla ardiente sobre las 10.00 horas (hora local) en grupos de 15 personas. Está programado que se lleve a cabo un homenaje para familiares y congresistas antes de las exequias.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, trasladó en la víspera su «sentido pésame» a la familia del senador, así como a la población colombiana, subrayando que «la vida está por encima de cualquier ideología» y lamentó que durante su mandato «haya ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición».

El atentado se produjo el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Fernanda Rojas asegura que los nuevos proyectos de transporte deben mejorar la vida comunitaria

| Confidencial Noticias | ,
El Ministerio de Transporte adoptó un nuevo enfoque que busca poner a las personas como objetivo principal de los proyectos de infraestructura de movilidad. Con la nueva norma se obliga a estructurar los futuros proyectos de transporte con lineamientos…
Siga leyendo

Fiscalía eleva a Magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
La Fiscalía General de la Nación, elevó al rango de Magnicidio el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El congresista murió luego de ser víctima de cuatro disparos por parte de un menor de edad en la localidad de Fontibón de Bogotá. Nota…
Siga leyendo

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

| Confidencial Noticias | ,
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Siga leyendo

Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

| Europa Press | ,
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Siga leyendo

Murió el senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
Siga leyendo