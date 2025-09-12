Ir al contenido principal

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, luego de denunciarlo por injuria y calumnia sobre la persona de Enrique Vargas Lleras.

Vargas Lleras, el pasado 12 de diciembre, interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una demanda contra el presidente Gustavo Petro por las reiteradas declaraciones difamatorias que el alto mandatario realizó en su contra durante el 2024.

Para Vargas Lleras las afirmaciones del jefe de Estado han tenido la capacidad de dañar su honra y reputación, pues a través de ellas se ha puesto en duda la diligencia con la que ejecutó sus funciones, tanto en la Nueva EPS como en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.

“Espero que la etapa probatoria sea mucho más rápida que el tiempo que se tomó para llegar a esta decisión y que se formule la acusación correspondiente, porque las pruebas son elocuentes y contundentes”, señaló Enrique Vargas Lleras.

