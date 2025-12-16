Ir al contenido principal

La Comisión Séptima del Senado de la República hundió el proyecto de reforma a la salud, iniciativa del Gobierno Nacional.

La decisión se dio con 8 votos a favor del hundimiento contra 5 que pedían se diera curso al debate y su posterior aprobación.

Los senadores que votaron en contra del proyecto fueron: Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; y Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente.

A favor del proyecto votaron: Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, de su partido, el Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y de Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se expresó en contra de la decisión diciendo lo siguiente en un comunicado divulgado en la cuenta de X de la entidad: «Hoy quedó claro quiénes decidieron defender intereses particulares por encima del derecho fundamental a la salud. El Gobierno del Cambio no retrocede».

