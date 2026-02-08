Confidencial Noticias
Germán Cordón, rector de la Corporación Universitaria de Asturias, habla en entrevista para Confidencial Noticias, explicando las apuestas institucionales que han desarrollado a lo largo y ancho del país a través de la educación superior. virtual.
Gobierno confirma la muerte de 14 personas por las fuertes lluvias
El presidente Gustavo Petro ha notificado la muerte de 14 personas como consecuencia de la ola de frío ártico que azota el norte del país y ha exigido a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia económica «para atender el…
Gobierno necesita la emergencia económica para atender desastres causados por las lluvias
En el reciente Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres liderado por el presidente de la república, Gustavo Petro, se estableció que el frente frío que inició el 31 de enero, ha generado más de 100 emergencias en 84 municipios que dejan más de 43…
¿Petro vicepresidente?: La nueva ocurrencia de Roy Barreras
El candidato presidencial Roy Barreras, tras su visita al presidente, Gustavo Petro, en Palacio de Nariño propuso al primer mandatario como su fórmula a la vicepresidencia. “No está prohibido que un presidente de la República sea vicepresidente», afirmó…
Así son los vehículos donados al Ejército por los Estados Unidos
El saliente encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, hizo entrega en el Fuerte Militar de Tolemaida, de 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián, los cuales hacen parte de un proceso de modernización de la logística…
Consulta del Frente por la Vida se queda sin Juan Fernando Cristo
El ministro del Interior y exsenador de la república, Juan Fernando Cristo, anunció su retiro de la consulta del Frente por la Vida que se hará el próximo 8 de marzo. El candidato de En Marcha expuso que luego de la salida de Iván Cepeda de este…