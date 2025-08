El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, responde en entrevista para Confidencial Noticias lo que significa para el país la condena al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y asegura que seguirá dando la lucha en lo que viene en el proceso en segunda instancia, y de cierre en la Corte Suprema de Justicia si es el caso.

¿La condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez es un triunfo de Iván Cepeda o de la justicia?

Iván Cepeda: No puedo negar que es un asunto que trasciende mi vida política, e incluso en algunos casos, mi vida personal. Pero, más allá de eso, esto responde a un movimiento que se ha gestado durante dos décadas. Es una respuesta al clamor de las víctimas del paramilitarismo y de la parapolítica por alcanzar verdad y justicia. Este proceso no se limita únicamente a quienes han padecido la violencia, sino que involucra al poder judicial, a las organizaciones de derechos humanos, al periodismo investigativo y también a actores políticos que se han opuesto al modelo Uribe en la sociedad colombiana.

Por supuesto, hay una causa judicial que me involucra directamente, pero siento que esta está inscrita en un movimiento mucho más amplio.

¿Esta condena puede desatar otros procesos judiciales?

Iván Cepeda: Sin duda. Pero más que desatarlos —porque ya vienen en curso—, yo diría que los refuerza. Hay muchas investigaciones en marcha, por ejemplo: las chuzadas; los falsos positivos; las personas enterradas en La Escombrera; la violencia paramilitar durante su gobernación en Antioquia.

¿Esto quiere decir que tendríamos que ver al expresidente Álvaro Uribe durante mucho tiempo respondiendo ante los tribunales de justicia?

Iván Cepeda: La solución ya está. La justicia especial no puede ser únicamente para los guerrilleros y los paramilitares. Es necesario pensar en un modelo en el que también quepan personajes de la política nacional, como un expresidente de la república.

¿Está de acuerdo entonces con la propuesta de que Álvaro Uribe se someta a la Justicia Especial para la Paz?

Iván Cepeda: No necesariamente a la JEP, porque esto debe ser producto de un acuerdo. Ese mecanismo puede pactarse, siempre y cuando responda a los temas de reparación a las víctimas.

¿Es posible que una persona que maneja la microgerencia y que le gusta estar al tanto de cada detalle permita que un abogado como Diego Cadena lo engañe tan fácilmente?

Iván Cepeda: Eso es imposible. Cuando la defensa de Uribe afirma que no hay una prueba reina, basta con observar quién es el señor Cadena: un tipo que se hace llamar “aboganster”, que no actúa de manera recta ni dentro del marco de la legalidad. Tenerlo como abogado o intermediario genera muchas dudas.

El representante a la Cámara, Alejandro Toro, se pregunta por qué contratar los servicios de Diego Cadena teniendo a dos de los abogados más prestigiosos de Colombia. ¿Comparte esta inquietud?

Iván Cepeda: Es una pregunta muy válida la que hace el representante Toro. Además, fue respondida por la jueza, quien explicó que los argumentos de la defensa de Uribe son, a todas luces, insostenibles, porque hay situaciones completamente ilógicas.

Algunos juristas aseguran que, si se cae la prueba de la grabación de la llamada interceptada entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, el proceso se cae.

Iván Cepeda: No, eso no va a suceder. La gran pregunta es: ¿por qué, si como asegura Álvaro Uribe esa conversación no prueba nada, quieren o pretenden convertirla en ilegal?

¿Está dispuesto a llegar a casación en la Corte Suprema de Justicia?

Iván Cepeda: Llegaré hasta el tribunal del fin de los tiempos, si es necesario.

¿Qué tanto desgaste ha significado esto en su vida personal y familiar?

Iván Cepeda: Como toda lucha política, ha tenido sus costos. Pero son sacrificios que se asumen por algo superior, como la dignidad y el derecho a existir. Uribe no pudo barrernos. Esa arrogancia con la que actuó, pensando que nos iba a eliminar movilizando todo su aparato, no le funcionó.

¿Seguirá en el Senado o aspirará a la Presidencia?

Iván Cepeda: No lo sé todavía. Estoy pensando.