El senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, explica la razón del proyectos de Libertad Democrática (transfuguismo político), al que califica como «necesario para el país».

¿Está feliz porque fue aprobado el proyecto de Libertad Democrática más conocido como transfuguismo?

Alejandro Carlos Chacón: Los partidos han entendido la necesidad, que existe de acabar con esas injusticia de sacar con un año y siete meses de anterioridad a los congresistas y de paso perder el escenario, porque tiene que renunciar a la curul. Un ejemplo, una persona tan valiosa y tan importante para la política nacional cómo el doctor David Luna tuvo que irse del Congreso con un año y siete meses de anterioridad.

¿Los congresistas podrán pasarse de un partido a otro de manera un mes antes? ¿Cómo es ese tema?

Alejandro Carlos Chacón: Hoy la Constitución Política permite la renuncia de los partidos un año y siete meses antes, lo que nosotros decimos es que esto se puede hacer con un mes de anterioridad a la inscripción. Ahora, si se pierden las condiciones de coherencia de los partidos, y si se ejerce un irrespeto cómo ha pasado en otras oportunidades o si no se hacen procesos democráticos, la persona podrá irse con su curul a otro partido y seguir en el Congreso de la República.

Durante la discusión en la Comisión Primera del Senado usted pidió el cambio en el orden del día para que este proyecto se discutiera primero, ¿era más importante el transfuguismo político que el proyecto de reducción de salarios de los congresistas?

Alejandro Carlos Chacón: ¡Claro! por qué es la democracia, por supuesto que era más importante. También sacamos el de la reducción de salarios, pero existía la preocupación porque se iba a hundir el de la libertad democrática con la que se debe contar en la política en este país y de esta manera superar esa opresión que vivimos.

Si se aprueba este proyecto un político quedaría en libertad para ser liberal, luego conservador y más adelante de izquierda, ¿Cómo explicarle eso al país?

Alejandro Carlos Chacón: No señor está muy equivocado, hoy existe en la constitución la movilidad, simplemente que le exigen a aquel por el que votó el ciudadano y que ostenta una curul que si quiere aspirar a ser reelegido a una alcaldía, gobernación o la presidencia debe renunciar con un año de anterioridad.

Hablando del proyecto de reforma laboral que propone el partido liberal, ¿Le preocupa al liberalismo que sus congresistas y que el mismo senado como tal no esté legislando en favor del pueblo?

Alejandro Carlos Chacón: El Partido Liberal ha sido el defensor de las causas laborales en este país, aquel que lo desconozca no conoce historia, no conoce los derechos que hoy tienen los trabajadores y que partido fue el que luchó por ellos, ese es el partido liberal.

Hoy en el Congreso de la República existe una gran discusión por el hundimiento de una reforma laboral que tenía 79 artículos que generaron controversia; que no impulsaba un mayor número de empleos; que generaban más informalidad, pero habían dos temas, fundamentales en los que podían estar de acuerdo, y era el horario nocturno a partir de 7 de la noche y la recuperación del 100% en el pago de los dominicales y festivos. Claro que nos preocupa y nos preocupa además que la gente no conozca la historia y que no recuerde quién es el que ha luchado por los derechos de la gente.

¿Por qué en esta propuesta no se incluyó el contrato de aprendizaje para estudiantes del Sena?

Alejandro Carlos Chacón: Por qué como muchos otros de los 79 artículos, generaba controversia, y los que queremos es unanimidad para avanzar. Ahora bien, recordemos que hoy a los muchachos que estudian en el SENA, y que mañana van a ser trabajadores se les reconoce unos ingresos, que no lo hacen para otras profesiones cuando se es practicante. Y nos preocupa además que las empresas prefieran pagar la sanción en lugar de tener un practicante del Sena. Es muy fácil, ejercer la política con la lengua..

Si aún con el 75% que les deben pagar hoy a los aprendices del SENA, los empresarios se niegan y prefieren pagar la sanción, eso lo que está demostrando es que es falta de voluntad del mismo empresariado.

Alejandro Carlos Chacón: ¿Y por qué no piensa usted que no genera un empleo en su empresa una persona que va a aprender y hoy le paguen el 75? Si usted formaliza a ese muchacho va a durar seis meses ahí, pero va a quitar 400.000 empleos. Lo ideal es que esos muchachos salgan a trabajar.

¿La consulta popular perdería su razón de ser sí se aprueba este proyecto?

Alejandro Carlos Chacón: Sí este gobierno considera que de 79 artículos, los únicos que valían eran dos, quiere decir que su reforma era nada.